En Sıcak Saat: 12.00 – 15.00 Arası

Sıcaklık: 40°C

Hissedilen Sıcaklık: 40°C

Nem: %28

Rüzgar Hızı: Ortalama 15 km/s, Maksimum 46 km/s

Uzmanlar bu saatlerde güneş çarpması ve sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.

Akşam Saatlerinde Serinlik Başlıyor

18.00 – 21.00: Sıcaklık 24°C, nem %79

21.00 – 24.00: Sıcaklık 23°C, nem %86

Geceye doğru nem oranı artarken sıcaklık düşüyor, bu da bunaltıcı havanın yerini nispeten serinliğe bırakacağını gösteriyor.

Rüzgar Uyarısı da Var

Gün içerisinde rüzgarın yönü genellikle doğudan eserken, maksimum rüzgar hızı 46 km/s'ye kadar çıkıyor. Açık alanda çalışanlar ve sürücüler için bu hızda rüzgar dikkat gerektiren koşullar oluşturabilir.

Uzmanlardan Güneş Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri ve sağlık uzmanları, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında: