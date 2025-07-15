En Sıcak Saat: 12.00 – 15.00 Arası
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Sıcaklık: 40°C
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Hissedilen Sıcaklık: 40°C
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Nem: %28
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Rüzgar Hızı: Ortalama 15 km/s, Maksimum 46 km/s
Uzmanlar bu saatlerde güneş çarpması ve sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
Akşam Saatlerinde Serinlik Başlıyor
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18.00 – 21.00: Sıcaklık 24°C, nem %79
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21.00 – 24.00: Sıcaklık 23°C, nem %86
Geceye doğru nem oranı artarken sıcaklık düşüyor, bu da bunaltıcı havanın yerini nispeten serinliğe bırakacağını gösteriyor.
Rüzgar Uyarısı da Var
Gün içerisinde rüzgarın yönü genellikle doğudan eserken, maksimum rüzgar hızı 46 km/s'ye kadar çıkıyor. Açık alanda çalışanlar ve sürücüler için bu hızda rüzgar dikkat gerektiren koşullar oluşturabilir.
Uzmanlardan Güneş Uyarısı
Meteoroloji yetkilileri ve sağlık uzmanları, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında:
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Açık alanlardan uzak durulması,
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Bol su tüketilmesi,
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Şapka ve güneş kremi kullanılması uyarısında bulunuyor.