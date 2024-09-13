Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 KK 784 plakalı kumaş yüklü tır, Değirmendere Mahallesi Püren Geçidi mevkisinde devrildi.

Tırdaki kumaşların yola savrulması sonucu geçit ulaşıma kapandı ve kara yolunda iki yönlü ulaşımın sağlanamamasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan tırın devrildiği noktada sürücüsü belirlenemeyen 38 AFV 638 plakalı tır ile 38 FD 609 plakalı tır çarpıştı, kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu