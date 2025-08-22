Tekir Tüneli Çıkışında Korkunç Çarpışma

Kahramanmaraş-Kayseri yolunun Göksun istikameti Tekir Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jip, Kamyona Arkadan Çarptı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir jip, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sıkışan Yaralı Ekiplerce Kurtarıldı

Yaralılardan biri araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir Yaralının Durumu Ağır

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.