Amaç, hem şehit çocuklarıyla dayanışma göstermek hem de onlarla birlikte keyifli vakit geçirmekti.

Bu kapsamda düzenlenen halı saha maçında, protokol üyeleri ve şehit çocukları aynı safta mücadele etti.

Centilmenlik ve dostluğun ön planda olduğu karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu.

Maçın sonucu skordan ziyade, bir araya gelmenin ve birlikte zaman geçirmenin verdiği mutluluk oldu.

Karşılaşmanın ardından ise şehit çocukları ve protokol üyeleri birlikte pasta kesti. Etkinlikte duygusal anlar da yaşandı.

Şehit çocukları, kendilerini yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e özel bir pankartla teşekkürlerini iletti. Açtıkları pankartta, "Yalnız olmadığımızı biliyoruz, Fırat Abi teşekkürederi." ifadeleri yer aldı.

Bu anlamlı jest, Başkan Görgel ve diğer protokol üyelerini duygulandırdı.

Şehitlerimizin emanetleriyle kurulan bu sıcak bağ, onların yalnız olmadıklarını hissetmelerine katkı sağladı. Etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu.