Kahramanmaraş'ta Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen yaya, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aracın çarpmasıyla savruldu.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş'taki bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.