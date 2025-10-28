İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bazı alışveriş sitelerinin sahtesini oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin hesaplarında 60 milyon liranın üzerinde işlem hacmi bulunduğunu tespit etti.

Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Şüphelilerden 5’inin daha önce Adana’da benzer suçlardan tutuklu olduğu belirlendi. 9 şüpheli ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 12 sentetik ecza hapı, 75 SIM kart, 23 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 2 akıllı saat ve 1 masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'unun tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 4 kişinin de serbest bırakılmasına çıkarıldıkları hakimlikçe karar verildi.