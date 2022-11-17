“Sayın Başkan, sağlık hizmetleri emek yoğun bir hizmettir. 39 farklı meslek, sağlık hizmeti ekibinde yer almaktadır. Özellikle yataklı tedavi kuruluşlarında personel açığı vardır. Kamu sağlık kuruluşlarında hareketlilik ve iş yoğunluğu nedeniyle, özel sağlık kuruluşlarında ise az sayıda personel istihdam ettikleri için personel açığı vardır. Kamu sağlık kuruluşlarına yeni sağlık personeli ataması yapmak da uygun olacaktır. Yeni atamada tüm mesleklerde açığın dikkate alınarak her mesleğe yeteri kadar kadro açılmasında fayda vardır. Yapılacak atamayla sağlık personeli açığı giderildiğinde daha iyi hizmet verilmesi, vatandaşın ihtiyacının da daha çok karşılanması mümkün olacaktır. Her meslekten -fazlalığa- atama bekleyen sağlık personeli vardır. Bu konuda özen gösterilmesi, sağlık-insan gücü planlaması yapılarak insan kaynaklarımızı doğru yönlendirerek bu gençlerin de önünü açmak gerekir.