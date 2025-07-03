Devriye sırasında otluk alandaki alevleri fark eden trafik polisleri, zaman kaybetmeden araçlarından inerek yangına müdahale etti. Hızlı ve soğukkanlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Facianın Eşiğinden Dönüldü

Çevreye yayılmadan söndürülen yangın, bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu. Trafik polislerinin dikkati ve örnek davranışı takdir toplarken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangınla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.