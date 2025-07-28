23 Konut Risk Altındaydı, 3 Ev Zarar Gördü

Yaklaşık 1.500 hektarlık alanın etkilendiği yangında, risk altında bulunan 23 konuttan 3’ü zarar gördü. Bölgede yaşayan 130 vatandaş, AFAD ve Jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, yangının şu anda yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Yangın Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Yangın, 26 Temmuz saat 16.50 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler, şu an soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi.

Dumandan Etkilenen 6 Personel, 5'i Taburcu Edildi

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan personel taburcu edilirken, bir personelin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Yangına 514 Personel ve 239 Araçla Müdahale Edildi

Yangına karşı yürütülen çalışmalarda 514 personel, 239 araç ve iş makinesi görev yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladı.

Geçmiş Olsun Mesajı ve Teşekkür

Yetkililer, “Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır ve dayanışma için bölge halkına teşekkür ediyoruz. Yangına müdahalede görev alan tüm kahramanlarımıza minnettarız.” ifadelerini kullandı.