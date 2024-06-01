Kahramanmaraş’ın seçkin eğitim kurumlarından Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi, 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde Geleneksel Bilim ve Sanat Günleri’ni düzenliyor.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, bugün saat 13:00 - 18:00 saatleri arasında yapıldı, Pazar günüde 13:00 - 18:00 saatleri boyunca kapılarını açacak.

Farklı yaş gruplarına yönelik zekâ oyunları ile düşünme becerilerini geliştirme fırsatı, Ayrıca Çocuklar ve gençler için özel olarak hazırlanmış interaktif bilimsel deneyler, Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi’nin müzik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik performansları, Resim bölümü öğrencilerinin eserlerinin sergileri ve öğrencilerin canlı resim performansları ile Çeşitli konularda (teleskop, kayaçlar, projeler vs.) düzenlenecek atölyelerle bilgi sahibi olma imkânı gibi Robotik kodlama ve sanal gerçeklik uygulamaları ile geleceğin teknolojilerini keşfetme fırsatı gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi merkez müdürü HASAN KESİCİ ise Aksu habere özel şu ifadelerini kullandı.