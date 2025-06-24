Kahramanmaraş-Suriye Ekonomik İşbirliği Zirvesi Kapsamında Protokol Ziyaretleri Gerçekleştirildi

KMTSO organizasyonunda düzenlenen “Kahramanmaraş-Suriye Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Zirvesi” kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Suriyeli üst düzey iş dünyası temsilcileri, resmi temaslarda bulundu.

Heyet ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Mükerrem ünlüer’i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i de makamlarında ziyaret eden heyet burada iki şehrin ekonomik işbirliği hakkında görüş alışverişi yaptı.

Ayrıca burada heyete Kahramanmaraş’ın İstiklal Madalyası hakkında da bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen ziyarete, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Suriye’nin çok büyük bir toparlanma sürecinde olduğuna dikkat çekerek yapılacak işbirliklerinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretlerde, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda iş dünyasının oynayacağı rol üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Kahramanmaraş’ın üretim potansiyeli ve sanayi altyapısı hakkında bilgiler paylaşılırken, bölgesel iş birliğini geliştirmeye yönelik istişareler gerçekleştirildi.