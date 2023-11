Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak, olaylara müdahale süresini azaltmak ve paydaş kurumlarla koordinasyonu sağlamak için eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet birimlerinin katılımıyla Edebiyat Yolu’nda bulunan Akif İnan Tüneli’nde gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Ekipler, senaryo gereği tünelin içerisinde meydana gelen trafik kazasına anında müdahale edip yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, yine tünel içerisinde meydana gelen yangına da anında müdahale ederek kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Ayrıca tünelin içerisindeki Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) olaya da kontrollü bir şekilde müdahale eden ekipler, zorlu tatbikatta göstermiş oldukları performans, uyumlu çalışma, hızlı ve bilinçli müdahalesiyle tam not alırken, her türlü afet ve acil duruma hazırız mesajı verdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada; her türlü doğal afet ve acil müdahale gerektiren duruma karşı ekipman ve personel olarak hazır bulunulduğu ve bu noktada personellerin becerilerini ve koordinasyonunu artırmak için hizmet içi eğitimlerin devam ettiği belirtildi.