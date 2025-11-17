Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde her alanda başlattığı yeniden yapılanma sürecini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Altyapıdan ulaşıma, sosyal donatılardan yeşil alanlara kadar her alanda kapsamlı projeler hayata geçirilirken, şehrin köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyacak adımlar da atılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini daha görünür kılmak ve şehir ekonomisine yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Jolly Tur’un üst düzey yöneticileri ve bölge koordinatörleri şehirde misafir edildi.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş’ın tarihsel derinliği, doğal güzellikleri, edebi kimliği ve zengin mutfağı katılımcılara kapsamlı bir sunumla aktarıldı. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, İl Kütür ve Turizm İl Müdürü Eshabil Yıldız, Jolly Tur yönetimi, bölge koordinatörleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Program boyunca misafirlere, kentin öne çıkan el sanatları ürünleri tanıtıldı; yöresel lezzetler ikram edildi.

Etkinliğin son durağı ise MADO oldu. Burada düzenlenen geleneksel dondurma şovu misafirlerden yoğun ilgi gördü.

Yetkililer, Jolly Turizm ile kurulan iş birliğinin şehir turizmine ivme kazandıracağını, benzer organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.