Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.