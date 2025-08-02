Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 1-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, halk oyunları gösterisi, konser ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuarda esnaf, açtıkları stantlarda yöresel ürün ve lezzetleri tanıtıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Atalar, AA muhabirine, fuarın şehrin sosyal hayatına katkı sunduğunu söyledi.

Atalar, şunları kaydetti:

⁠"İkinci kez bölgenin en kapsamlı fuarlarından birini gerçekleştiriyoruz. Çocuk etkinlik alanları, satış stantları, konser alanları ve lunaparkla birlikte geniş bir alana yayılan fuarda yaklaşık 210 iş yeri hizmet veriyor. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yalnızca imar sürecinde değil, sosyal hayatın canlanmasında da bu tür etkinliklerin büyük önemi var. Bu fuarın şehrimize moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştık, bu yıl da aynı rakama ulaşmayı hedefliyoruz."

- Fuarda Emlak Konut projelerini tanıttı

Fuarın sponsorları arasında yer alan Emlak Konut, stant kurarak Kahramanmaraş'ta yürütülen ve devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, deprem bölgesinde yalnızca konut inşa etmediklerini, vatandaşların her konuda yanında olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yapılan projeleri vatandaşlara anlattıklarını belirten Şeker, ⁠"Emlak Konut olarak, deprem bölgesinde sadece binalar inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda depremzede vatandaşlarımızın sosyal hayatına da dokunuyoruz. Ağustos Fuarı da bunun bir parçası. Burada, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaptığımız çalışmaları ve vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz projeleri anlatıyor, onların yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz." diye konuştu.

- Ceza hayranlarıyla buluştu

Fuarın ilk gününde Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı. Sanatçının sevilen şarkılarına eşlik eden dinleyiciler, keyifli anlar yaşadı.