Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen çalıştayda TUSAŞ yetkilileri, projeye başvuru yapan firma temsilcilerine TUSAŞ’ın genel işleyişini, yatırımın detaylarını ve süreçle ilgili izlenilecek yol haritasını anlatarak, firmalardan gelen soruları cevaplandırdı.
Kahramanmaraş’ı sosyo-ekonomik yönden geliştirecek ve sektörel çeşitliliğini attıracak proje toplantısına yoğun katılım sağlandı.
Oldukça verimli geçen çalıştaya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Mehmet Şahan, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Kır, TUSAŞ Sanayileşme Operasyonları Müdürü Yakup Koç, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı, BSI Grup İş Geliştirme Müdürü Onur Güneştan, TUSAŞ ve İstiklal Üniversitesi yetkilileri ile projeye başvuru yapan firma temsilcileri katıldı.