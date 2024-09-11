Kahramanmaraş Valiliği, Şehrin Güvenliği Ve Kamu Düzeninin Sağlanması Adına Ağustos Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi.
Valilik Toplantı Salonunda Gerçekleşen Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Yanı Sıra, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman Ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Eşlik Etti.
Toplantıda, Öncelikle Yürütülen Güvenlik Değerlendirmeleri, Alınan Önlemler Ve Yapılan Operasyonlar Hakkında Detaylı Bilgi Paylaşıldı.
Ardından Kahramanmaraş’ta Depremin Etkilerini Azaltma Çalışmaları Sunumu Gerçekleştirildi.
Daha Sonra Vali Ünlüer Ve Beraberindekiler Gazetecilerin Gündeme Dair Sorularını Yanıtladı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR