Kahramanmaraş Valiliği, Şehrin Güvenliği Ve Kamu Düzeninin Sağlanması Adına Eylül Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi.

İl emniyet müdürlüğü ekipler amirliği önünde Gerçekleşen Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Yanı Sıra, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman Ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Eşlik Etti.

Toplantıda, Öncelikle Yürütülen Güvenlik Değerlendirmeleri, Alınan Önlemler Ve Yapılan Operasyonlar Hakkında Detaylı Bilgi Paylaşıldı.

Ayrıca toplantıda İl Göç İdaresinin çalışmaları hakkında da bilgiler verilerek bu konu üzerinde önemli yollar kat edildiği anlatıldı.SS

Daha Sonra Vali Ünlüer Ve Beraberindekiler Gazetecilerin Gündeme Dair Sorularını Yanıtladı.