05.10.2024 tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içerisinde bir kadın şahıs pompalı tüfek ile saldırı girişiminde bulunmuştur.

Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içerisinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G isimli kadın şahıs olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içerisinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir.

Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde ; psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini amacının kendisine zarar vermek olduğu ve ikametine yakın olduğu için Hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir.



Olay nedeniyle Hastanede herhangi bir vatandaşımız yada sağlık çalışanımız zarar görmemiştir.

Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak Adliyeye sevk edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.