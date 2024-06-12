Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre;

06.02.2023 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem afetlerinden etkilenen, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma İşlemleri 12 Haziran 2024 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Konutlarını becayiş yapmak isteyen hak sahiplerimiz noter vasıtasıyla kendi aralarında karşılıklı olarak becayişlerini yapabilirler. Noter tutanağının Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma İşlemleri, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre yapılacaktır.



Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecektir. 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilir.



HAK SAHİPLERİNİN BORÇLANDIRILMASI

Başkanlığımızca ihale ve emanet usulü ile yeni konut yapılacaklar veya Evini Yapana Yardım yöntemine göre konut yapılacaklara konut kredisi açılarak, kredisi 20 yıl vadeli ve faizsizdir.

Orta hasarlı konutları için onarım yardımı yapılacakların kredisi 10 yıl olup, vadeli ve faizsizdir.

Yeni işyeri yapılacaklar için kredisi yıllık % 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre borçlandırılacaktır.

Mülk sahibi ebeveynleri vefat etmiş, reşit olmayan kişiler için velisi veya vasisi tarafından borçlandırma İşlemleri yapılabilecektir.

Borçlandırmasını daha önce yapan vatandaşlarımız yeniden borçlandırma yapmayacaktır.

Borçlandırma işlemleri, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri AFAD İl Müdürlüğünde, diğer İlçelerde Kaymakamlık AFAD bürosunda yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

