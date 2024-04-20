Kahramanmaraş Valiliği, deprem afeti nedeniyle istihdam sağlamak amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 660 işçi alacak. Başvuru süreci 20-24 Nisan tarihleri arasında olacak ve programın süresi 9 ay olarak belirlendi. Toplamda 660 kişinin işe alınacağı bu program, 6 Mayıs 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ALO 170 ve iskur.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları şu şekilde:

Listede ayrım yapılmayacak.

Başvuran kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekmekte.

9 ay kuralı uygulanmayacak.

Öğrenciler, emekliler ve sigortalı olanlar başvuramaz. (Ancak açık öğretim öğrencileri başvurabilir.)

Hane geliri asgari ücretin 1.5 katını geçmemelidir.