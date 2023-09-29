6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerde Kahramanmaraş'ta birçok kamu ve özel hastane binası zarar gördü.

Afetzedelerin nitelikli sağlık ihtiyacının karşılanması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkoğlu'na 120, Nurhak'a 50 ve Onikişubat ilçesine 400 yatak kapasiteli acil durum hastanesi yapılması planlanırken, Dulkadiroğlu'na 400 yataklı "Ferhuş Sağlık Kompleksi" ve Onikişubat ilçesine 1000 yataklı "Kahramanmaraş Şehir Hastanesi" yapılması kararlaştırıldı.

İhaleleri ve projeleri yapılarak 2024 yılında hizmete açılması planlanan acil durum hastaneleri, ağır çelik yapı tekniği ve modüler duvar sistemi kullanılarak yapılacak.

358 deprem izolatörü kullanılarak 606 dönüm üzerinde yapımına başlanan ve inşaatında yüzde 47 fiziki ilerleme sağlanan Ferhuş Sağlık Kompleksi'nin 2024 yılının Mart ayında hizmete açılması planlanıyor.

Önsen Mahallesi'nde ise deprem izolatörü kullanılarak yatay mimari esasına göre 300 dönüm alan üzerinde yapılması planlanan 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin 2024 yılının Ocak ayında ihale edilmesi ön görülüyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki birçok kamu ve özel hastane binasının zarar gördüğünü söyledi.