Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO 25. Olağan Meclis Toplantısı’nda Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de katılarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın ekonomik yapısı, yatırım fırsatları, sanayi sektöründeki yenilikler ve bölgesel kalkınma stratejilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şunları söyledi: “Devletimiz bizleri deprem yaşayan bir şehre görevlendirdi. Bu durum için hazır bekleyen yetişmiş bir yönetici olarak Kahramanmaraş’ta görev almaktan mutluluk duyuyorum. Sakarya’da deprem döneminde görevlendirilerek sahada pratik kazanmış daha sonra Japonya’da aldığı eğitimlerle tecrübelerini bu şehre aktaracak bir yönetici olarak görev alıyorum. Kahramanmaraş’a geldiğimiz ilk günden beri gerek siyasiler gerek iş dünyası gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla iyi bir uyum yakaladık. Amacımız bu şehri bir an önce yeniden ayağa kaldırmak.

“Bu şehrin yeni hikâyelere güzel başarılara ve iyi günlere ihtiyacı var”

Şehrimizde ihya ve inşa noktasında önemli aşamalar kat edildi. Depremin izlerini silmeye çalışan bir şehir olarak sporda da yakaladığımız başarılarla şehirde yeni bir heyecan uyanmaya başladı. Bu şehrin yeni hikâyelere güzel başarılara ve iyi günlere ihtiyacı var. Basketbol ve futbolda kazandığımız başarı ve vatandaşlarımızın mutluluğu bu özlenmişliğin en büyük göstergesi. Pandemi ve depremi düşündüğümüzde yaklaşık 6-7 yıl kadar insanlar bu şehirde moral anlamında olumsuz bir havaya bürünmüşlerdi. Futbol ve basketbolda yakaladığımız başarılarla şehirde mutluluk seviyesi çok yükseldi. Bakıyorsunuz İstiklalspor’un final maçı için on binin üzerinde vatandaşımız Antalya’ya kadar gidiyor. Yine burada şampiyonluk kutlamalarında binlerce insan bir araya gelerek doyasıya bu coşkuyu yaşadı. Bu anlamda Hikmet başkanımıza ve Gaffar başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

“80 Binin Üzerinde Bağımsız Birimin İnşası Sürüyor”

Şehirde yürüttüğümüz çalışmalara gelince TOKİ ve emlak konut olarak 80.000’in üzerinde bağımsız birimin inşası sürüyor. Yılsonuna kadar bunların tamamına yakınını bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Bunların 7500’ü ofis ve dükkân, 13.500’ü kırsal konutlar. Yine bunların da tamamını bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızı konteynerlerden çıkarıp okulların ve sosyal donatılarının tam anlamıyla bulunduğu yeni yaşam alanlarında nezih bir ortama yerleştireceğiz. Bu şehri konteyner görüntüsünden bir an önce kurtarmak hedefindeyiz. 6-7 ay sonra depremden bahsedecek bir alanımız kalmayacak şekilde bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz.

“Şehrimizin Sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza Birinci Elden Aktarmayı Planlıyoruz”

Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Mahallesi’nin teslim töreni için şehrimizi ziyaret edecekler. Şehrin sorunlarını eksik kalan konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza birinci elden aktarmayı planlıyoruz. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Kahramanmaraş’ta sokaklarında caddelerinde başımız dimdik yürüyecek günleri hayal ediyorum. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Şehrin ihya ve inşa noktasında gayret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, iş dünyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tabi ki kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum.”

