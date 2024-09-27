Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aksu Tv Ekranlarında Haber Ötesi programının konuğu oldu.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Vali Ünlüer, programda, kahraman şehrin futbol takımları Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ve 1920 Kahramanmaraşspor’un başarıları üzerine konuşarak spora her zaman destek verdiklerini belirtti.

Asrın felaketin de derin yaralar Kahramanmaraş’ta yapılan maddi ve manevi yardımlar hakkında ayrıntılı bilgiler veren Vali Ünlüer burada devam eden süreci değerlendirdi.