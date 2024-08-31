Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Filistin’in cenin ticaret ve sanayi odası arasında, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla "kardeş oda protokolü" imzalandı.

İmza töreni, her iki odanın başkanları ve temsilcilerinin yansıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Dr. Tuba Köksal’ın da katılımıyla gerçekleşti.

Tören de bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci “bu protokol, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek ve karşılıklı ticari ilişkileri geliştirecek bir köprü işlevi görecektir" dedi.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal da anlaşmanın bölgesel ekonomik kalkınmaya büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Filistin-Türkiye Büyük Elçilik Temsilcisi Ranaam Abusıbaa da bu tür protokolleri çok önemsediklerini dile getirdi.