Karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla Cenin Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, KMTSO yetkilileri eşliğinde Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren çeşitli işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaretin ilk durağı, dondurma fabrikası oldu. Misafirler, burada geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş dondurmasının yapım süreci hakkında bilgi aldı ve fabrikanın üretim kapasitesi ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Dondurma fabrikasının ardından, Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki gücünü temsil eden tekstil atölyeleri gezildi. Burada misafirlere, atölyelerin üretim süreçleri, istihdam kapasiteleri ve ihracat potansiyeli hakkında detaylı bilgiler verildi.

Heyet, tekstil atölyeleri ziyaretinden sonra şehrin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan kapalı çarşıya geçti. Kapalı çarşıda özellikle bakır işçiliği ve oyma sandıkların üretildiği dükkanlar gezildi. Ayrıca çarşıda yer alan turistik alanlar ve şehrin kültürel zenginlikleri hakkında da bilgiler verildi. Bu ziyaretler sırasında, misafirler şehrin ticari faaliyetleri hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi oldular ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirme yönünde olumlu adımlar atıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu