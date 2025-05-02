KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Nurhak ve Onikişubat ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanak ve dolu yağdı.

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin beyaz bir örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikintiler oluşturdu.

Belediye ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde de sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu, kırsal Elif, Hisar, Hasanoğlu ile Sarıtepe mahallelerindeki tarım arazilerine zarar verdi.