Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın eşlik ettiği Özcan, ilk olarak kentin önemli markalarından biri olan AKDO’nun dondurma fabrikasını ziyaret etti.

İşletme Sahibi Ahmet Davarcıoğlu’ndan bilgiler alan Özcan, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda organize edilen ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ toplantısına katıldı.

AK Parti Onikişubat İlçe teşkilatının kadın, gençlik ve ana kademe üyeleriyle bir araya gelen Özcan, sorun ve talepleri dinlerken, kentteki STK’ları da ziyaret etti.

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nın açılış konuşmasını yapan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır şekilde gayret gösterdiklerini belirtti.

Kara’nın ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek AK Parti’nin birbirinden güzel çalışmalara imza attığını ve ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nın da onlardan biri olduğunu kaydetti.

TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan da yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın AK Parti’nin kalelerinden biri olduğunu belirterek, partililerine seslendi.