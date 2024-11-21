Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Başkan Görgel, “Alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra spor yatırımlarımızın görüşüldüğü verimli bir toplantı oldu. Bakanlarınız Murat Kurum ve Osman Aşkın Bak’a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ankara’daki temasları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin’in de yer aldığı toplantıda, Kahramanmaraş'ın geleceğini şekillendirecek önemli projeler ele alındı. Toplantıda, deprem sonrası yeniden yapılandırma sürecinde hayata geçirilecek projeler detaylı bir şekilde görüşüldü. Özellikle kentin spor altyapısının geliştirilmesine yönelik planlamalar ve yatırımların hızlandırılması konusu öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve sosyal donatı alanlarının planlanması konularında da değerlendirmeler yapıldı.

Bakanlıklarla Koordineli Çalışma

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Depremin ardından şehrimizin yeniden ayağa kalkması için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmelerde, Kahramanmaraş’ımızın geleceğini inşa etmek için kritik adımları ele aldık. Özellikle spor tesisleri ve sosyal alanlar, gençlerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Bunun yanı sıra kalıcı konut ve iş yerlerinin hızla tamamlanması için Bakanlıklarımızla uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bakanlarınız Murat Kurum ve Osman Aşkın Bak’a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.