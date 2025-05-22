Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel de katılarak gençlerle yakından ilgilendi ve onların bayram coşkusuna ortak oldu.

Etkinliğe destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise alanda gençlere döner ve dondurma ikramında bulunarak günün neşesine katkı sağladı.

Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Derneği Başkanı Zeynep Arıkan, yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan İlknur Görgel’e ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Arıkan, “Gençlerimizin yüzündeki tebessüm her şeye değer. Onların bayramı bayram gibi yaşaması için bu etkinliği gerçekleştirdik,” dedi.

Etkinlik, çeşitli oyunlar, müzik ve ikramlarla devam ederken, Sevgi Evleri’nde kalan gençlere moral ve unutulmaz bir bayram günü yaşatıldı.