Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuklar yararına bir kahvaltı programı düzenlendi. Programa yoğun bir ilgi gösterilirken, davetliler de Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği'ne katkıda bulundular.

Düzenlenen programa Aile ve Sosyal hizmetler il Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt da katıldı.

Dernek Başkanı Zeynep Arıkan, bu çocuklara maddi ve manevi destek olmak için gayret gösterdiklerini belirterek, onların sosyal gelişimlerinde, eğitimlerinde ve her alanda yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sevgi Evleri Müdürü Furkan Öncülokur ise kısa bir bilgilendirme yaparak yurdun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantı, güzel dilek ve temennilerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.