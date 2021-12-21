Dokumacı ailesinin acı günü
Dokumacı ailesinin acı günü, Sema Dokumacı hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2021, 13:34 21.12.2021, 18:18
İş dünyasının sevilen isimlerinden Mahmut Dokumacı’nın kızı, iş insanı Bünyamin Dokumacı’nın kız kardeşi Sema Dokumacı hayata gözlerini yumdu.
Şeyhadil mezarlığı üç numaralı kapıda İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Merhume Sema Dokumacı başta iş dünyası olmak üzere, siyasilerin ve sevenlerinin de katılımıyla dualar eşliğinde ebedi istirahate uğurlandı.
Bizde Aksu TV olarak merhumeye allahtan rahmet kalanlara baş sağlığı dileriz.
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