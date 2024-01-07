Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Onikişubat İlçesi Dönüklü mahallesinde hakkında Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranması, 8 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y isimli şahsın Dönüklü mahallesinde saklandığı duyumu alınarak Dönüklü mahallesinde saklandığı evde yakalandı.

Aynı zamanda, Onikişubat İlçesi Sarıçukur mahallesinde hakkında Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından Birden Fazla Kişi İle Geceleyin Silahla Yağma suçundan aranması, 10 Yıl 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın Sarıçukur mahallesinde bir bağ evinde saklandığı duyumu üzerine Sarıçukur mahallesinde saklandığı bağ evinde yakalandı.

Türkoğlu İlçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı Jasat timleri tarafından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonla yakalandı.