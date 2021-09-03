Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu!

Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde şüpheli şahıslar uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen yoğun operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda çok sayıda farklı uyuşturucu maddeler, 4 (dört)adet hassas terazi ile 1 (bir) Adet tabanca 1 (bir) Adet Av tüfeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen S.G. , C. N., F. K., T. A., M. K., Y. K., M. K., İ. H. Ç., O. E.,Y.E.S., İ. T. ve. A.T. İsimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından Tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.