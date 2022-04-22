Öğrencilere gıda güvenliği ile ilgili eğitim verildi

Öğrencilere gıda, gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen "Okullarında Gıda, Gıda Güvenilirliği Bilgilendirme ve Geliştirme” Projesi kapsamında okullarda eğitimler devam ediyor.



Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri Kezban Ufakşeker ve Osman Eker düzenlenen programda kendi alanlarında eğitim verdi.