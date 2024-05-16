İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelen Başkan Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında vermiş olduğu destekler için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Programı kapsamında gittiği Ankara’da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek şehirdeki güncel durumlara ilişkin istişarelerde bulunan ve taleplerini ileten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Fırat Görgel, yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı. Kahramanmaraş’a göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverliği için Bakan Ali Yerlikaya’ya teşekkür eden Başkan Görgel, “İl Başkanımız Cüneyt Doğan ile İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek şehrimizdeki güncel durumları istişare etme fırsatımız oldu. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında vermiş olduğu destekler için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlıklarımız ile birlikte şehrimizi çok daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” diye konuştu.