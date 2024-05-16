Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı Salonunda 2024 yılı mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek meclisin onayına sunuldu.

Toplantı daha önce yapılan meclis toplantısında alınan karar ile canlı yayınlanma kararı alınmıştı. Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Aksu TV ekranlarından canlı yayınladı.

Toplantının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Toplantıyı değerlendirdi.