İstanbul Ümraniye Crowne Plaza'da düzenlenen 6. Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde, Yılın Başarılı ve Güvenilir Anaokulu ödülü GYMBOREE Kahramanmaraş'a layık görüldü.

Açıldığı günden beri geleceğimizin teminatı olan çocuklar için kaliteden asla ödün vermeyen ve onların en iyi eğitimi almalarını sağlayarak geleceklerini şekillendirmesinde onlara büyük katkılar sunan GYMBOREE Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu, velilerin büyük takdirini kazanmıştı.

GYMBOREE Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu, prestijli ödülü alarak kurumunun başarısını taçlandırdı.

Bu prestijli ödül, Aslı Erdoğanyılmaz'ın öncülüğünde kurulan Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu'nun başarısını ve kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu. Erdoğanyılmaz'ın ödül alması, kurumun kaliteli eğitim anlayışı ve güvenilir hizmetleriyle öne çıktığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bu başarı, kurumun eğitim alanındaki liderliğini pekiştirirken, aynı zamanda öğrencilere ve velilere yönelik sağladığı değeri de vurguluyor.

GYMBOREE Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz, “Anaokulumuz kaliteli eğitim anlayışı ve güvenilir hizmetleriyle öne çıkarak sektörde önemli bir konum elde etti. Bu tür ödüller, kurumların kalite standartlarına olan bağlılığını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulamak adına büyük önem taşır. Biz her zaman çocuklar için aile sıcaklığında bir eğitim ortamı hazırlayarak onların kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Bunun için de branşında uzman bir ekiple çalışıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese, ekibime ve veliler ile çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.