"Yörük Selim Şehir Hastanesi" adıyla hayata geçirilecek proje, modern ve kapsamlı sağlık hizmetleriyle bölgenin sağlık üssü olacak. Tam donanımlı olarak inşa edilecek şehir hastanesinde 272 poliklinik, 30 ameliyathane, 246 yoğun bakım yatağı ve ileri teknoloji tıbbi altyapı yer alacak. Ayrıca 150 ünitelik bağımsız Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de bu kompleksin bir parçası olacak.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Asrın felaketinin ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak, daha güçlü bir sağlık altyapısı kurmak için büyük yatırımlar sürüyor. Şehrimize kazandırılacak bu dev proje, sadece Kahramanmaraş’a değil bölgeye hizmet edecek nitelikte olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile güçlenen sağlık altyapısının, yeni şehir hastanesiyle çok daha ileri bir noktaya taşınması bekleniyor. İl Başkanı Gül, “Bu yatırım, hemşehrilerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini artıracak, şehrimize hayırlı olsun” dedi.