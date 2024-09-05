118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş’a 175 hekim ataması yapıldı.

Kahramanmaraş’a yapılan bu atamalarla birlikte 25 uzman hekim ve 150 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 175 yeni hekim kazandırıldı.

Kahramanmaraş’a yapılan yeni hekim atamaları kapsamında, acil tıp ve anesteziyoloji ile reanimasyon branşlarına ikişer uzman doktor atanırken, aile hekimliği, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk kardiyolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, deri ve zührevi hastalıklar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, üroloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi ve kardiyoloji alanlarına da birer uzman doktor görevlendirildi.

İç hastalıkları ve tıbbi biyokimya branşlarına ikişer, kadın hastalıkları ve doğum alanına ise iki uzman hekim atanarak, çeşitli uzmanlık dallarındaki eksiklikler büyük oranda giderildi.

Atanan 150 pratisyen hekimin yanı sıra uzman hekimlerin çeşitli branşlarda göreve başlaması, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı ve etkili bir şekilde sunulmasına olanak sağlayacak.

Özellikle acil tıp, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları ve cerrahi alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak.

Yeni atamalarla, Kahramanmaraş’taki sağlık altyapısının güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artması bekleniyor.

Bu gelişmeler ve atamalar, şehirde sağlık sektöründe olumlu gelişmeler sağlayacak.