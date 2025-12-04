Mahallelerde sosyal yaşamı canlandıracak, gençlerin enerjisini doğru yönlendirecek ve sporu herkes için erişilebilir hale getirecek olan yatırımlar kapsamında 35 adet sentetik futbol sahasının şu ana kadar 14’ünde çalışmalar başladı.

Zemin hazırlıklarının yapıldığı sentetik sahaların yapımı tamamlanarak standartlara uygun altyapısıyla gençlerin ve amatör sporcuların kullanımına sunulacak.

Mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmayı, gençleri spora teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen proje sayesinde şehir genelindeki spor altyapısı önemli ölçüde iyileştirilmiş olacak.

Sporun yayılması ve sportif etkinliklere ulaşılabilirliğin artırılması doğrultusunda yürütülen çalışma ile Kahramanmaraş’ın tüm ilçeleri modern halı sahalara kavuşacak, mahalleler ise yeni nesil spor alanlarıyla buluşacak.