Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden 2’sinin Kahramanmaraş Nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin sayısının 8'e yükseldiğini, yaralı asker sayısının da 5 olduğunu açıklamıştı.

Acı haber sonrası şehitlerden P.Söz.Er Müslüm Özdemir ve P.Söz.Er Emrullah Gülmez'in Kahramanmaraşlı olduğu bildirildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Dulkadiroğlu, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in ise Göksun ilçe nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenildi.