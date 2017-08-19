Olay, saat 12.00 sıralarında Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu nizamiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Baturalp Öztürk'ün doldur boşalt yaptığı sırada silahı aniden ateş aldı. Öztürk'ün silahından çıkan mermi duvardan sekerek Polis Memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin (24) başına isabet etti. Ağır yaralanan Gürbüz Mustafa Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü. Olayda elinden yaralanan bir başka Polis Memuru Baturalp Öztürk ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Çirftçi'nin şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan Şehit Çiftçi'nin ailesi gözyaşlarına boğulurken, Şehit Polis Memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin yarın düzenlenencek törenin ardından Türkoğlu'nda toprağa verilmesi bekleniyor. Haber: Burhan Karagöz



