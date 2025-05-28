Kahramanmaraşlılar yeni güne parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış ihtimali ile başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminine göre şehir genelinde günün büyük kısmında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kahramanmaraş Günlük Hava Durumu (28 Mayıs 2025)

🌡️ En Yüksek Sıcaklık: 28°C

🌡️ En Düşük Sıcaklık: 17°C

🌧️ Yağış İhtimali: %40

🌬️ Rüzgar: 13 km/s hızında

💧 Nem Oranı: %48

Özellikle öğleden sonra saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtiliyor. Vatandaşların açık hava planlarını bu ihtimali göz önünde bulundurarak yapmaları öneriliyor.

Kahramanmaraş’ta Yağmur Yağacak mı?

Gün içinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağış ihtimali %40 seviyelerinde olup, özellikle yüksek kesimlerde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Şemsiye ve tedbirli kıyafet kullanımı öneriliyor.

Hafta Boyunca Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji yetkililerine göre hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak yerel yağış geçişleri zaman zaman görülebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor.