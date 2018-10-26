Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam ederken, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Ahirdağı’nın kuzey yamaçları ve üst kesimleri beyaza büründü.

Bölgenin en büyük kayak merkezi olma özelliğini taşıyan ve 250 kilometre çapında bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı 5 cm olarak ölçülürken, kar yağışı durumuna göre kayak keyfi bu yıl daha erken başlayacak.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde 2017 yılında ilk kayak keyfi Ocak ayının ortalarına doğru başlamıştı. Bu yıl karın erken yağmış olması sebebiyle kayak keyfinin daha önce başlayacak olması, geçen yıl gelen 700 bin ziyaretçi sayısının artacağını gösteriyor.

Kar yağışının başlaması ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz bölgesine gidecek veya Bertiz bölgesinden gelecek vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar.

Muhabir: Sibel Gürle