‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla hazırlan EXPO 2023 kapılarını açtı.

780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan EXPO 2023’ün açılışına ilgi yoğun oldu.

Katılımcı ülkelerin bahçelerini merak eden vatandaşlar alanı gezerken endemik bitkilerin yanı sıra ülkelerin yöresel mimarilerine uygun yaptıkları yapılarda medeniyetlerini ve mutfak kültürlerini tanıma fırsatı yakalıyor.

Aksu haber ekibi olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara EXPO iki bin yirmi üçü nasıl bulduklarını sorduk. işte cevaplar.