KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ilçelerde kar yağışının ardından soğuk hava ile buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yarın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

İlçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.