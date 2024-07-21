Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli "Abbas inciri"nde hasat bereketli geçiyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde coğrafi işaret tescilli Abbas incirinin hasadına başlayan üreticiler verimli bir sezon geçiriyor.

Ayva, üzüm ve çilek üretimiyle de öne çıkan Onikişubat ilçesinin Fatmalı, Kurtlar, Cücelli, Önsen ve Kızıldamar mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan, sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas incirini tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla bahçe ve tarlalarda özenle topluyor.

Büyüklüğüne göre ayrıştırılarak plastik kap veya kasalara doldurulan incir, bölgeye gelen tedarikçiler tarafından alınarak iç pazara sunuluyor.

Bölgede yaklaşık 500 aile tarafından yetiştirilen incirler bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oldu. Yılda yaklaşık 1200 ton üretimi yapılan incirin Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman gibi 15 kente gönderilerek 500 hane geçimini buradan sağlıyor.