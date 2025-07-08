6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan altyapı güçlendirme çalışmaları, Kahramanmaraş’ın dört bir yanında aralıksız sürüyor. Afetin yaralarını sarmanın ötesine geçerek şehri geleceğe hazırlamayı hedefleyen bu kapsamlı seferberlik, özellikle yeni yerleşim alanlarında büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, şehrin batı mahallelerinde altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla KASKİ Genel Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde büyük bir altyapı yatırımı hayata geçiriliyor. Yaklaşık 150 Milyon TL’lik bütçeyle yürütülen proje kapsamında, Önsen ve çevresine yönelik kapsamlı bir kanalizasyon ve atık su yönetimi sistemi inşa ediliyor.

10 Kilometrelik Yeni Hat Kuruluyor

Proje çerçevesinde, bölgeye 6,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hattı ve 3,5 kilometrelik terfi hattı kazandırılıyor. Yeni altyapı sistemleriyle birlikte, bölgedeki atık su yönetimi kapasitesi ciddi oranda artırılarak sistem daha modern, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilecek. Söz konusu hatlar, uzun vadede batı mahallelerinin altyapı sorunlarını da ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Atıksu Arıtma Tesisi de İnşa Ediliyor

Yalnızca hat imalatlarıyla sınırlı kalmayan proje kapsamında, Önsen bölgesine bir de modern bir atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor. İnşaatında yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlanan tesisin, tamamlandığında bölge genelinde çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sunması bekleniyor.

2025 Sonuna Kadar Tamamlanması Hedefleniyor

Şehirleşmenin hızla arttığı yeni yerleşim alanlarından biri olan batı mahallelerinde yürütülen bu altyapı çalışmaları, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak şekilde planlandı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte yalnızca Önsen değil, aynı zamanda batı mahallelerinin genelinde altyapı güvenliği artırılacak ve olası altyapı arızalarının önüne geçilmiş olacak.