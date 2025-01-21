Kahramanmaraş’ın kış aylarını güzelleştiren nergis çiçeği, kasım ayından mart ayına kadar süren hasadıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sevgi ve saygının sembolü olan bu zarif çiçek, Akdeniz iklimine uygun yapısıyla Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında yetiştirilerek hem evleri hem de çiçek tezgahlarını süslüyor.

Çiçekçilerde tanesi 50 TL’den satışa sunulan nergisin bir buketi ise 250-300 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Çiçekçi esnafı Mustafa Şavkılı, nergise olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek Aksu Haber’e şu açıklamayı yaptı: “Kahramanmaraşlılar nergis çiçeğini çok seviyor. Kokusu ve anlamı dolayısıyla insanlar evlerine bu çiçeği almayı tercih ediyor. Ancak hasadı kısa sürdüğü için bazı günler talepleri karşılamakta zorlanıyoruz.” dedi